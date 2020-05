Platz 6: "The Binding of Isaac: Rebirth" (Windows, Mac und Linux)

Bei dem Roguelike-Shooter verfolgt man die Geschichte eines Jungen, der von seiner eigenen Mutter misshandelt wird. Dieser flüchtet sich in eine Fantasiewelt, in der Isaac Superkräfte erspielt und sich so den zahlreichen Gefahren widersetzt. Nicht umsonst ist das Spiel aus dem Jahr 2014 zum absoluten Klassiker avanciert.