14.40 COMICVERFILMUNG

Asterix und Obelix: Mission Kleopatra (Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, F 2002, Alain Chabat) Kleopatra will Cäsar ihre Macht beweisen und lässt einen prunkvollen Palast in nur drei Monaten errichten. Klar, dass der heillos überforderte Baumeister Numerobis dringend Hilfe aus dem fernen Gallien benötigt. Gérard Depardieu spielt wieder den gewichtigen Obelix, Christian Clavier den gescheiten Asterix und Monica Bellucci die schöne Kleopatra. Bis 16.20, ORF 1

Foto: ORF/Kineos

19.40 REPORTAGE

Re: Deutschland im Corona-Notstand – Vorübergehend geschlossen Viele Unternehmer und Soloselbstständige mussten ihre Läden schließen und stehen plötzlich ohne Einkommen da. Doch es gibt auch Zeichen der Hoffnung, die Sendung stellt Projekte vor, die Menschen in dieser Notsituation helfen. Bis 20.15, Arte

20.15 STARKER MANN

Legend of Tarzan (USA 2016, The Legend of Tarzan, David Yates) In dieser Neuverfilmung hat Tarzan (Alexander Skarsgård) den Dschungel verlassen und lebt als Lord Greystoke mit seiner Ehefrau Jane (Margot Robbie) ein ruhiges Leben im viktorianischen London. Gräueltaten im Namen des belgischen Königs führen ihn und Jane in den Kongo zurück. Bis 21.55, ORF 1

20.15 LIEBELEI

Jonas – Vergiss mich nicht (D 2018, Christophe Charrier) Der 15-jährige Jonas hat in der Schule wenige Freunde. Doch als der rebellische Nathan in seine Klasse kommt, ändert sich alles. Vom ersten Moment an fühlen sich die Jungen zueinander hingezogen. Die beiden werden unzertrennliche Freunde. Bis plötzlich nach einer Nacht nichts mehr so ist, wie es war. Berührende erste große Liebe. Bis 21.35, Arte

Foto: ecdl, arte

22.00 KLASSIKER

Der Bockerer (Ö/D 1981, Franz Antel) Der Wiener Vorstadtfleischer Karl Bockerer (Karl Merkatz) leistet mit mächtiger Klappe und großem Herz Widerstand gegen die Nazis. Bis 23.40, ORF 2

23.35 GANOVEN

Zwei Banditen (Butch Cassidy and the Sundance Kids, USA 1969, George Roy Hill) Butch Cassidy (Paul Newman) und Sundance Kid (Robert Redford) werden nach einem Eisenbahnüberfall von unbekannten Verfolgern fast zu Tode gejagt, setzen sich nach Bolivien ab, überfallen erneut Banken und werden schließlich gestellt. Ein "Humorwestern" wie dieser war die logische Antwort auf die radikal pessimistischen Western Sam Peckinpahs und den Zynismus der Italowestern. Die beiden Superstars tänzeln durch ein aus Zitaten und Mythen zusammengestoppeltes Szenario. Bis 1.25, Servus TV

0.00 REISE

Die USA in einem Zug Von New York zum Michigansee: Die Zugreise durch die USA führt von New York bis Los Angeles quer durch den Kontinent auf den Spuren der Siedler. Danach geht es weiter von Chicago aus über Dodge City und den Grand Canyon bis nach Los Angeles. Bis 1.30, 3sat