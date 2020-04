Das ist so gemein von diesen Witzemachern bei dem Satireportal "dietagespresse.com": Kanzler Sebastian Kurz überlege, das Virus von "Corona" auf "Ahmed" umzutaufen, damit die Österreicher eher davor Angst haben.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Hintergrund ist natürlich das Protokoll des Corona-Krisenstabes vom 12. März, in dem sich Kurz, gestützt auf Experten, dazu entschloss, den Österreichern richtig Angst vor dem Virus zu machen, damit sie sich an die Maßnahmen halten. In der Pressekonferenz am Mittwoch, die an sich einem (noch vagen) Wirtschaftsaufbauprogramm gewidmet war, wurde er erstmals direkt danach gefragt. Seine Antwort war nachvollziehbar: Es sei darum gegangen, die realen Gefahren nicht unter den Teppich zu kehren, damit der Bereitschaft der Bevölkerung, den Maßnahmen zu folgen, entsprechend nachgeholfen werde.

Lustig wurde es aber gleich darauf, als Vizekanzler Werner Kogler sich einmischte und sinngemäß sagte: "Ich kann das nicht nur bestätigen, sondern ich und Gesundheitsminister Anschober haben noch viel drastischer gewarnt!" Kogler wandte für die Verteidigung des (berechtigten) Angstmachens mehr Zeit und mäandernde Rhetorik auf als der Kanzler selbst.

Alles wohl sachlich gerechtfertigt, aber etwas seltsam mutet es doch an, wenn die Grünen eine Seite aus dem Kurz’schen Handbuch der Massenbeeinflussung stibitzen. (Hans Rauscher, 29.4.2020)