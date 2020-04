Hier sind deine News am Donnerstag:

Der Liveticker heute ist hier zu finden.

Drei Ziele für ein Comeback der Wirtschaft.

[Wirtschaft] Kostspieliges Flugmanöver: Wie der Staat der AUA aus der Krise helfen soll.

[Inland] Pro und Kontra: U-Ausschuss zur Corona-Krise.

Podcast: Der Mythos vom baldigen Heilsbringer Corona-Impfstoff.

[Inland] Lehrerarbeit in Corona-Zeiten: "Dauerbeschäftigt, spannend, flexibel".

[Karriere] Nach einigen Wochen im Home-Office erreicht jedeR ein Tief. Doch wie kann man produktiv bleiben? Mit diesen Tipps steigert ihr eure Effizienz im Home-Office.

[Immobilien] Euch fällt die Decke auf den Kopf? Dann gestaltet euren Homeoffice Platz neu. Mit diesen praktischen Tipps klappt es bestimmt.

[Wetter] In den meisten Landesteilen ist es zumindest zeitweise recht freundlich mit längerem Sonnenschein. Es ziehen aber auch Wolkenfelder durch. Diese verdichten sich im Westen bereits am Vormittag und in Folge kommen Regenfälle auf. In der Osthälfte werden ein paar Schauer über den Bergen erwartet, ansonsten bleibt es eher niederschlagsfrei. Bis 25 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Walpurgisnacht (auch Hexenbrennen), ein traditionelles nord- und mitteleuropäisches Fest, teilweise mit Feuerbrauch.