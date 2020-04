"Assassin's Creed" entführt mit "Valhalla" in die Wikinger-Zeit. Foto: Ubisoft

Valhalla heißt das nächste Assassin's Creed. Enthüllt wurde der neue Ableger der langjährigen Serie auf ungewöhnliche Art und Weise: Stundenlang wurde an einem Bild gemalt, das immer mehr Details zu dem Spiel verriet. Um 22 Uhr österreichischer Zeit endete der Stream dann. Zu sehen war in weiterer Folge das Logo und der Titel des anstehenden Games. Rund acht Stunden lang hatte der australische Künstler BossLogic an dem Gemälde gezeichnet – zehntausende Zuschauer waren dabei.

Ein Wikinger mit Axt und Rabe

Wie der Name vermuten lässt, weist das nächste Assassin's Creed ein Wikinger-Setting auf. Das Game dürfte wohl in den kalten Norden und England entführen. Auf dem Bild ist auch ein Schiff zu sehen, man kann sich also auch auf Kämpfe im Meer gefasst machen. Der Spieler selbst wird wohl die Rolle eines bärtigen Wikinger-Assassinen einnehmen, der mit einer riesigen Axt bewaffnet ist. Dieser wird von einem Raben begleitet, der die Gegend auskundschaftet.

Mit Details bislang sehr sparsam

Weitere Details zu AC: Valhalla hat Ubisoft nicht verraten. So ist etwa unklar, wann das Spiel erscheint und für welche Plattformen es kommt. In den vergangenen Wochen haben sich Gerüchte rund um die Serie gemehrt. So war mancherorts bereits die Rede davon, dass das nächste Assassin's Creed Wikinger im Fokus hat. Zuvor entführte die Serie im Rahmen von Odyssey ins antike Griechenland. Bei Origins war man im ptolemäischen Ägypten zugange.

Erfolgreichen Wandel vollzogen

AC: Valhalla ist mittlerweile der zwölfte Ableger der Ubisoft-Serie. Seit dem ersten Release im Jahr 2007 hat diese einen Wandel durchgemacht. So ist aus Assassin's Creed vielmehr ein Sandbox-Rollenspiel, als ein Assassinen-Abenteuer geworden. Mit Erfolg, wie die Wertungen und Userrezensionen zu Origins und Odyssey zeigen. Ob sich der Erfolgslauf fortsetzen wird, wird sich zum Release von Valhalla zeigen. Ob das Spiel noch heuer erscheint, ist eher unwahrscheinlich. (Daniel Koller, 30.4.2020)