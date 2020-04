Radio Njoy ist ab 1. Mai auch auf DAB+ zu hören. Foto: NJOY/markushechenberger.net

Wien – Radio Njoy ist derzeit in Teilen Wiens unter der Frequenz 91.3 zu hören sind. Ab 1. Mai strahlt der Ausbildungssender der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien sein Programm nun auch über den digital-terrestrischen Hörfunkstandard DAB+ aus.

"Nach dem Komplettumbau der Radiostudios im Sommer 2019 war der Einstieg bei DAB+ für uns der nächste logische Schritt. Praxisrelevante Schwerpunkte sind in der Ausbildung unserer Studierenden ein wichtiger Baustein. Mit der Sicherung der Übertragung der Sendungen sind wir in der Lage, den Bereich Radio und Audio weiter auszubauen", sagt Michael Heritsch von der FH Wien in einer Aussendung.

Njoy ermutigt Studierende, selbst Sendungen zu konzipieren und on air zu bringen. Vom Redaktionsteam kommen Sendungen etwa zu den Themen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Musik. (red, 30.4.2020)