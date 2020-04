Schenkt man den Leaks Glauben, dürfte AMDs neue High-End-Grafikkarte ein ordentliches Biest werden. Foto: AMD

AMDs Einstieg in den High-End-Grafikkartenmarkt wird mit Spannung erwartet. Eine zuverlässige Quelle soll nun Infos zu "Big Navi" veröffentlicht haben. Offenbar plant AMD gleich drei neue Chips. Bei Navi 21 soll es sich um eine High-End-GPU handeln, mit einer Chipfläche von 505 mm2. Navi 22 mit einer Chipfläche von 340 mm2 ist wahrscheinlich für den Mittelklassebereich vorgesehen und Navi 23 mit einer Chipfläche von 240 mm2 wohl für den Einsteigermarkt.

Verdoppelung der Leistung?

Wie Gamestar.de schreibt, könnte es so zu einem ordentlichen Leistungssprung kommen. AMDs RX 5700 XT weist eine Chipfläche von 251 mm2 auf und kommt auf 9,75 TeraFLOPS. Beim aktuellen Flaggschiff setzt AMD allerdings auf die RDNA1-Architektur – bei der neuen Generation dürfte also mit einer höheren Anzahl an Transistoren beziehungsweise Rechenkernen zu rechnen sein. Eine Verdoppelung der Leistung ist somit nicht unwahrscheinlich.

Die Gerüchteküche brodelt

Seit Monaten gehen Gerüchte zu "Big Navi" umher. Im Dezember war bereits die Rede von einem Chip mit einer Fläche von 505 mm2. Im Jänner machte dann das Gerücht die Runde, dass AMD an einem Chip mit 80 Compute Units respektive 5.120 Rechenkernen arbeitet. Die Berichte wurden vom Hersteller selbst nicht weiter kommentiert. Allerdings wurde für heuer angekündigt, dass man den High-End-Markt in Angriff nehmen wolle.

Nvidia bald mit neuer Generation

Wann die neue Grafikkartengeneration an den Start geht, ist noch offen. AMD dürfte aktuell alle Hände voll zu tun haben, um Hardware für die PS5 und Xbox Series X herzustellen. Gerüchteweise sollen die neuen GPUs Ende September 2020 präsentiert und dann bereits im Oktober im Handel landen. Zuerst ist aber noch Nvidia am Zug: Am 14. Mai will der Hersteller im Rahmen des "Get amped"-Events Neuigkeiten zu ihren Grafikkarten verkünden. Auch hier ist die Rede von einem historischen Leistungssprung. (red, 30.4.2020)