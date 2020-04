Jeder Vierte hofft laut Umfrage auf Auslandsurlaub im Sommer. 500 Österreicher im Alter von 15 bis 80 Jahren nahmen an Makam-Onlinebefragung teil

Die Öffnung von Parkanlagen und Spielplätzen ist mehr als zwei Drittel ein Anliegen Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Zwei von drei Österreichern freuen sich laut einer Makam-Onlinebefragung auf die Wiedereröffnung der Gastronomiebetriebe ab 15. Mai. Gut jeder Fünfte will gleich in den ersten Tagen ins Lokal gehen, vor allem Männer und Personen mit niedrigerem formalen Bildungsabschluss. Dagegen möchten 27 Prozent "definitiv" noch längere Zeit Menschenansammlungen wie in der Gastro meiden, häufiger Frauen. Für die Umfrage wurden Ende April 500 Österreicher im Alter von 15 bis 80 Jahren befragt.

Der Wiedereinführung der Büroarbeit statt Homeoffice sehnen die 500 Befragten hingegen kaum entgegen. Nur ein Drittel derer, die derzeit von daheim aus arbeiten, findet diese Lockerung persönlich wichtig.

Spielplätze, Kultur und Friseur

Die Öffnung von Parkanlagen und Spielplätzen ist mehr als zwei Drittel ein Anliegen, ebenso die baldige Öffnung von Kultureinrichtungen (52 Prozent). Der nächste Friseurbesuch ist 43 Prozent wichtig.

Beim Sommerurlaub hofft ein Viertel, diesen im Ausland verbringen zu können. 28 Prozent planen Urlaub in Österreich und für 47 Prozent fällt die heurige Sommerreise aus heutiger Sicht aus. (APA, 30.4.2020)