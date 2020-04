Der Ökonom Michael Soder und die Sozioökonomin Sandra Matzinger antworten im Gastkommentar Industriellenvereinigung und Thinktank Austrian Economics Center, die eine Vermögenssteuer ablehnen.

Kaum ein Tag nach den Ankündigungen des Fahrplans zur Maßnahmenlockerung im Kampf gegen Covid-19 ist vergangen, rückt die Industriellenvereinigung aus, um möglichst frühzeitig einen solidarischen Beitrag der Vermögenden in Österreich zur Krisenbewältigung abzuwehren. Sie stößt dabei ins gleiche Horn wie ein industrienaher und marktliberaler Thinktank, der die Senkung von Unternehmenssteuern und eine Erhöhung von Konsumsteuern forderte. Dieser "Klassenkampf von oben" ignoriert die Faktenlage sowie aktuelle Forschungsergebnisse und Politikempfehlungen internationaler Organisationen wie der OECD.

Punxsutawney Phil am heurigen Groundhog Day in Punxsutawney, Pennsylvania. Foto: Reuters / Alan Freed

Fast wie in dem Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" mit Bill Murray in der Hauptrolle lässt sich dasselbe argumentative Muster in Krisen immer und immer wieder beobachten. Am Höhepunkt des Ausbruchs einer Wirtschaftskrise werfen die Apologetinnen und Apologeten von "Mehr privat, weniger Staat" ihre marktliberale Ideologie über Bord und rufen nach dem Staat als letzter Instanz zur Stabilisierung wirtschaftlicher Verwerfungen. Das vormals vor sich hergetragene Mantra wird in der Krise durch den Schlachtruf "Koste es, was es wolle" ersetzt, ohne genauer zu definieren, wen es denn was kosten wird. Gelingt die Stabilisierung und glätten sich die Wogen, wird jedoch sofort wieder umgeschwenkt, und alle Anstrengungen richten sich darauf, die Frage über eine faire Beteiligung an den entstandenen Kosten zu vernebeln. Nach dem St.-Florian-Prinzip: Lieber andere sollen zahlen.

Mehr Ambition bei Vermögensbesteuerung

Dabei ist die Beteiligung an den Krisenkosten sowie eine faire Verteilung dieser eine zentrale gesellschaftliche Fragestellung, die gestellt werden muss. Schließlich geht es um nichts weniger als den sozialen Zusammenhalt, um Solidarität – und auch darum, wie sich eine Gesellschaft nach großen Krisen (neu) formiert, wie aufklaffende soziale Ungleichheiten wieder zugeschüttet und Zukunftsperspektiven geschaffen werden können. Dass noch während die Krise voll im Gange ist und nur erste zarte Pflänzchen einer Normalisierung erkennbar werden die eigene gesellschaftliche Verantwortung negiert wird, erstaunt in ihrer Vehemenz dann doch wieder sehr. Noch dramatischer ist es, wenn dabei der Boden der Faktenlage verlassen wird und versucht wird, berechtigte Forderungen zu vernebeln.



In jeder neu veröffentlichten Studie zur Vermögensverteilung wird darauf hingewiesen, dass Österreich einen Aufholbedarf bei der Besteuerung von Privatvermögen hat. Im internationalen Vergleich zählt Österreich einerseits zu jenen Ländern mit der geringsten Besteuerung von Vermögen und andererseits auch zu jenen mit der stärksten Belastung von Arbeit. Während in Österreich vermögensbezogene Abgaben nur 0,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen, sind es im EU-Schnitt 1,9 Prozent. Ein Anheben vermögensbezogener Abgaben auf den EU-Schnitt brächte allein mindestens 4,8 Milliarden Euro für die Allgemeinheit.

Dies wird auch seit Jahren von internationalen Institutionen wie der OECD und sogar der EU-Kommission, die nicht unbedingt als Vorreiterinnen progressiver Wirtschaftspolitik gelten, empfohlen: Sie rufen Österreich schon lange zu mehr Ambitionen bei der Besteuerung von Vermögen sowie bei der Entlastung des Faktors Arbeit auf. Wie uns Forschungsergebnisse des Internationalen Währungsfonds oder der OECD zeigen, hätte eine solche Steuerstrukturreform, und im Gegensatz zu dem, was derzeit einfach behauptet wird, sogar positive Effekte auf Wachstum und Beschäftigung. Genau das, was wir nach Covid-19 dringend brauchen, um die grassierende Arbeitslosigkeit zu reduzieren und Perspektiven zu schaffen.



It's the demand, stupid!



Völlig deplatziert erscheint in der Phase des Abschwächens von Covid-19 und in der Diskussion rund um die Wiederankurbelung der Wirtschaft die Forderung des marktliberalen Thinktanks, Konsumsteuern zur Finanzierung der Krisenkosten zu erhöhen. Denn das wäre so, als würde man mit Benzin Feuer löschen. Hohe Arbeitslosigkeit, sinkende Einkommen und damit verbundene ungewisse Zukunftsaussichten senken die Nachfrage, welche jedoch dringend benötigt wird, um in den bereits strauchelnden Wirtschaftszweigen Einkommen und schlussendlich Beschäftigung zu schaffen. In einer solchen Situation vorzuschlagen, Massensteuern auf Konsum zu erhöhen und damit Einkommen weiter zu reduzieren, erscheint dabei schon fast skurril. Ganz im Gegenteil, die Nachfrage muss gestützt werden!

Der Sozialstaat mit seinen Leistungen wie Arbeitslosenversicherung oder Kurzarbeit trägt wesentlich dazu bei und zeigt in der Krise wieder einmal seinen unschätzbaren Wert zur Stabilisierung der Wirtschaft und Gesellschaft. Damit erfüllt er eine wichtige gesamtgesellschaftliche Funktion, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für eine stabile Demokratie. Die Kosten der Stabilisierung, die der Sozialstaat schultert und die allen zugutekommen, müssen daher auch von allen getragen werden – ebenso wie zukunftsgerichtete Investitionen zur Prävention oder Abfederung weiterer möglicher Krisen.



Nach der Krise ist vor der Krise



Eine weitere Krise, die uns bereits vor Covid-19 beschäftigt hat, wird uns auch danach weiterhin beschäftigen: Gegen die Klimakrise wird es allerdings keine Medikamente oder Impfungen geben. Ziel einer Wirtschaftsstrategie nach Covid-19 muss daher sein, Mittel in zukunftsfähige Instrumente – Ökologisierung, Klimaschutz, Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit – in Sinne von "sozialen Investitionen" zu lenken, um damit neue Beschäftigung zu schaffen. Neben den durch die Covid-19-Krise direkt verursachten Kosten für Einkommens- und Unternehmensstützungen werden auch diese Investitionsmaßnahmen Geld kosten.

Einen fairen Beitrag der Vermögenden zur Abfederung der (Folge-)Kosten sowie zum Wiederaufbau zu verlangen und die täglich arbeitende Bevölkerung nicht allein mit der Finanzierung im Regen stehen zu erlassen, erscheint dabei nicht nur als durchaus gerecht, sondern, wie uns die Forschung zeigt, auch als ökonomisch sinnvoll. Gerade jetzt, nach dieser großen Krise sollten wir aus vergangenen Fehlern lernen und nicht immer wieder aus purer neoliberaler Ideologie dieselben wirtschaftspolitischen Fehler machen. Damit nicht die nächste Krise, wie das Murmeltier, täglich (!) grüßt. (Michael Soder, Sandra Matzinger, 30.4.2020)