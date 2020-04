Pflanzen für Garten oder Balkon kann man ich auch lieferen lassen. Foto: Petra Eder

Bio-Jungpflanzen bestellen

Die Pflanzenmärkte müssen heuer leider ausfallen, gerade bei Biopflanzen sind einige Quellen heuer ausgefallen und viele Online-Angebote sind mittlerweile ausverkauft. Einige Anbieter, die sonst auf großen Märkten vertreten sind, verkaufen ihre Pflanzen direkt vor Ort, ohne Auto sind diese aber oft nicht einfach zu erreichen.

So liefert die Arche Noah heuer weder Pflanzen aus noch wird der Pop-Up-Store in Wien betrieben. Der Biohof Adamah, der ebenfalls viele Jungpflanzen anbietet, ist mittlerweile auch ausgebucht. Erich Stekovics hat ob des großen Andrangs den Versand wieder eingestellt – der Jungpflanzenverkauf in Frauenkirchen findet diesmal nicht im Hof sondern im großen Obstgarten am 29. und 30. April statt. Auch Sonnentor kann keine Bestellungen mehr annehmen.

Einige Betriebe liefern aber doch noch Pflanzen aus:

Per Post kommen Pflanzen von Bionana aus Neusiedl am See.

Die Bio-Gärtnerei des WUK liefert in einem Radius von 50 Kilometern ab 80 Euro Bestellwert aus.

Bellaflora gibt einen Lieferradius von 30 Kilometern rund um die jeweilige Filiale an.

Jungpflanzen im Paket zu 5 oder 15 Stk. kann man auch bei der Familie Stockenhuber via xund-iss.com/pflanzenversand/ bestellen.

Eine umfangreiche Liste mit Online-Shops zum biologisch Gärtnern gibt es auch auf der Seite der

Umweltberatung

(red, 27.4.2020)