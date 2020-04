Mit einem Point & Click-Adventure versuchen die Wiener Betreiber des Escape Rooms "Crimme Runners" ihr Geschäft zu retten. Foto: Crime Runners

Auch für Escape Rooms herrschen zurzeit harte Zeiten. Wann diese wieder aufsperren dürfen, ist nämlich noch offen. Die Betreiber von Crime Runners, dem "aufwändigsten" Escape Room Europas in Wien, haben deswegen eine Alternative entwickelt. Sie bieten ihr Programm einfach online als Point & Click-Adventure an.

15 Euro kostet der erste Abschnitt der "Crime Stories". Unterstützt man das kriselnde Unternehmen, erhält man am Ende des Spiels einen 10-Euro-Gutschein für den Besuch des Escape Rooms in Wien. Spielbar ist "Back to the Congressman" einfach im Browser. Ein Multiplayer-Modus steht zur Verfügung, damit gemeinsam die Rätsel gelöst werden können.

Geld von korruptem Politiker holen

Die Story ist der Realität nachempfunden: Nach einer Katastrophe kehren die Menschen auf die Straßen zurück. Als Spieler nimmt man die Rolle eines "ehrlichen Kriminellen" ein. Aufgrund der Wirtschaftskrise ist für die Spielfigur aber nirgends mehr Geld zu holen – außer bei einem korrupten Politiker. Die riesigen Reserven gilt es zu ergattern.

Firma kämpft ums Überleben

Wie auch schon viele andere Firmen, kämpft auch Crime Runners ums Überleben. Die Entscheidung, zurück zu den (virtuellen) Ursprüngen des Escape Rooms zu gehen, wurde kurz nach der Verkündung der Ausgangsbeschränkungen getroffen. Mit "Back to the Congressman" soll nun der Umsatztotalausfall des Kleinunternehmens etwas abgefedert werden. (Daniel Koller, 30.4.2020)