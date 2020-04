Hönig ist neu im ÖSV-Team. Foto: imago/Jacob Schröter

Österreichs Biathlon-Frauenteam um Lisa Hauser und Katharina Innerhofer bekommt einen Fachmann im Schießen zur Seite gestellt. Der Deutsche Gerald Hönig (61), früher Bundestrainer von Deutschlands Damen und zuletzt im Bereich Schießen für alle Lehrgangsgruppen im deutschen Verband zuständig, ergänzt das ÖSV-Trainerteam um Damen-Chef Markus Fischer.

Österreichs Top-Frauen, die im vergangenen Jahr mit den Herren mittrainierten, in der kommenden Saison allerdings wieder eigene Wege beschreiten werden, können sich laut ihrem Sportlichen Leiter auf einen "absoluten Experten" freuen. "Als Fachmann im Biathlon-Schießen verfügt Gerald über eine ausgezeichnete Expertise, die, wie wir hoffen, auch im ÖSV Früchte tragen wird", wurde Franz Berger in einer Verbandsaussendung zitiert.

Standing

Hönig hatte nach 13 Jahren im deutschen Verband zuletzt laut Medienberichten kein gutes Standing mehr. Von den Spitzenathletinnen sei der frühere Chef nur selten konsultiert worden. Nun erfolgte die Luftveränderung. Österreichs Team habe Potenzial, Hauser und Innerhofer hätten dies schon bewiesen, so Hönig. "Ich sehe aber auch Leistungsreserven." Er will das Team in Einzelrennen und der Staffel künftig in der erweiterten Weltspitze etablieren. "Mittelfristig wollen wir um Podestplätze mitkämpfen." (APA, 30.4.2020)