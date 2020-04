Die Maskenpflicht an Bord soll ab 4. Mai zunächst bis zum 31. August in allen Airlines des Konzerns gelten

Mit der neuen Maskenregelung entfällt das bisher übliche Freihalten der Mittelsitze in Dreierreihen. Foto: imago images/Michael Weber

Frankfurt/Schwechat – Der Lufthansa-Konzern verpflichtet alle Passagiere, auf ihren Flügen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Darüber hinaus wird empfohlen, die Bedeckung während der gesamten Reise zu tragen, wie die AUA-Mutter am Mittwoch mitteilte. Die Maskenpflicht an Bord soll ab Montag (4. Mai) zunächst bis zum 31. August in allen Airlines des Konzerns gelten.

Damit gilt die Maskenpflicht auch bei den Lufthansa-Töchtern AUA, Brussels und Swiss. Die Lufthansa Group orientiere sich an den Regelungen zahlreicher europäischer Länder, in denen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in der Öffentlichkeit inzwischen Pflicht ist, hieß es.

Mit der neuen Regelung entfällt das bisher übliche Freihalten der Mittelsitze in Dreierreihen. Durch das Tragen der Masken bestehe ausreichender Gesundheitsschutz, begründete die Lufthansa diesen Schritt. Alle Flugzeuge der Lufthansa Group seien mit hochwertigsten Luftfiltern ausgestattet, die eine Luftqualität wie in einem Operationssaal gewährleisteten. Bei der aktuell geringen Auslastung werde man die Passagiere aber weiterhin möglichst weiträumig über die Kabine verteilen. (APA, dpa, 30.4.2020)