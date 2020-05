Pixel 4A (rund 400 Euro)

Apropos Android. Wer am schnellsten die neueste Version des Betriebssystem auf seinem Smartphone möchte, kommt an Google nicht vorbei. Mit dem 4A will der IT-Gigant sich im Mittelklasse-Segment breitmachen. Ende Mai soll das Gerät in den Handel gehen. In Österreich wohl weiterhin nur auf inoffiziellem Wege. Das Pixel 4A ist mit 5,81 Zoll das kleinste Telefon in der Auflistung. 64 Gigbayte Speicher und sechs Gigabyte Arbeitsspeicher stehen dem Dual-SIM-Gerät zur Verfügung. Auf der Rückseite findet sich nur eine Kamera, bei der Google wohl aber Software-Wunder walten lässt. (red, 1.5.2020)