Thomas Henzinger wurde zudem in die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen

Thomas Henzinger steht an der Spitze einer international anerkannten Forschungseinrichtung. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Der Informatiker Thomas Henzinger, Präsident des Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg, ist nun Mitglied in zwei renommierten US-amerikanischen Akdamien, wie das IST Austria bekanntgab. Henzinger wurde in die US National Academy of Sciences und in die American Academy of Arts and Sciences gewählt.

Die 1863 von Abraham Lincoln gegründete National Academy of Sciences (NAS) ist eine Gesellschaft angesehener Experten, die den Auftrag hat, die Vereinigten Staaten in Fragen der Wissenschaft und Technologie unabhängig und objektiv zu beraten. Wissenschafter werden von ihren Kollegen für herausragende Beiträge zur Forschung in die NAS gewählt.

Die 1780 gegründete American Academy of Arts and Sciences honoriert herausragende Wissenschafter, Führungspersönlichkeiten, Künstler und Innovatoren und engagiert sich für den Wissensaustausch und die Bewältigung weltweiter Herausforderungen. Zu ihren Mitgliedern zählen Ikonen der amerikanischen Geschichte, Kunst und Wissenschaft von Benjamin Franklin bis Albert Einstein und Bob Dylan.

Die Wahl ist auch eine Anerkennung des Rufs, den sich das IST Austria unter seinem seit 2009 amtierenden Präsidenten erworben hat. Während Henzingers dritter Amtszeit belegte das IST Austria im Juni 2019 den dritten Platz der weltweit führenden Forschungseinrichtungen auf dem Nature Index. Mit seiner Berufung ist Henzinger nun neben dem Informatiker Herbert Edelsbrunner das zweite Mitglied des IST Austria in der American Academy of Arts and Sciences. (red, 1. 5. 2020)