Angela Merkel verkündete am Donnerstag einige Lockerungen. Foto: APA/AFP/POOL/KAY NIETFELD

Berlin – In Deutschland wurden neue Lockerungen verkündet: Spielplätze, Zoos und Museen sollen wieder öffnen, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Auch Gottesdienste und Gebetsversammlungen sollen unter Auflagen wieder stattfinden.

Bund und Länder wollen sich nicht zu Auslandsreisen im Sommer äußern. Es stehe jetzt nicht auf der Tagesordnung, über die "europäischen Reisebewegungen" im Sommer zu sprechen, sagte Merkel. "Man muss nicht nach Österreich fahren", hielt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fest und regte an, Urlaub in Bayern zu machen.

Weitere Entscheidungen vertagt

In der kommenden Woche, am 6. Mai, sollen weitere Lockerungen der Corona-Auflagen mit den Bundesländern vereinbart werden. Dabei werde es um Schulen, Kitas und den Sport gehen, kündigte Merkel an. Dann solle es "sehr klare Entscheidungen" für den Sport in der Corona-Krise geben, kündigte Merkel an. Es soll darum gehen, in welcher Art und Weise und unter welchen Bedingungen "bestimmte sportliche Betätigungen" wieder möglich sein werden.

Die Pandemie stelle das Land vor gewaltige Herausforderungen. Es sei "im Interesse der Menschen, dass es in Deutschland eine Strategie und eine Zielsetzung gibt", sagte Merkel. Ziel bleibe es, das Tempo der Neuinfektionen zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem die Coronavirus-Fälle bewältigen könne. "Das ist uns bislang gelungen."

Erst bei der übernächsten Beratung von Bund und Ländern, die vermutlich noch im Mai stattfinden wird, sollen "Vorschläge für Rahmenbedingungen schrittweiser Öffnungen von Gastronomie- und Tourismusangeboten und für die weiteren Kultureinrichtungen" beraten werden. Die Fachminister sollen dafür Vorschläge vorbereiten, heißt es im aktuellen Beschluss von Bund und Ländern. Merkel ergänzte, es könne keinen Automatismus geben, man werde nur Schritt für Schritt vorangehen. Die Bürger müssten diszipliniert bleiben – Abstand voneinander halten und die Hygienetipps umsetzen. (Reuters, red, 30.4.2020)