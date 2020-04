Ägyptische Soldaten im Nordsinai (Archivbild) Foto: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Kairo – Bei der Explosion eines Sprengsatzes wurden am Donnerstag auf der ägyptischen Halbinsel Sinai zehn Soldaten verwundet oder verletzt, gab ein Armeesprecher bekannt. Die Militärs waren in einem gepanzerten Mannschaftstransporter in der Nähe der Stadt Bir al-Abd unterwegs. Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. (red, 30.4.2020)