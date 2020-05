"Der dritte Frühling"

Ein durchaus passender deutscher Verleihtitel für die 1995 entstandene Komödie mit dem Kultduo Walter Matthau und Jack Lemmon – wenn man einmal vom weniger überzeugenden Untertitel "Freunde, Feinde, Fisch & Frauen" absieht. Allerdings ist "Grumpier Old Men" (so der Originaltitel) zugegebenermaßen nicht im engeren Sinne eine jahreszeitlich auf die Wonnemonate verweisende Komödie, sondern die Fortsetzung des Buddymovies "Ein verrücktes Paar" zwei Jahre zuvor. Die beiden Komiker, die ihr Filmduett bereits 1968 mit "Ein seltsames Paar" lostraten, spielen darin wieder ihre beiden Charaktere John Gustafson (Lemmon) respektive Max Goldman (Matthau), die sich traditionell in den Haaren liegen. Diesesmal allerdings etwas weniger, hat man mit den Ragettis, die den Lieblingsladen der beiden übernehmen, doch einen gemeinsamen Außenfeind. Am Ende hat Max das Glück, Sophia Loren (vulgo Mama Ragetti) zu heiraten. Vielleicht ist "Der dritte Frühling" eher ein komödiantisches Mailüfterl als ein humorvoller Wirbelwind, aber immerhin ein nostalgisches.