Davor warnte Innensenator Geisel am Feiertag. In Griechenland finden Aufmärsche mit Social Distancing statt. Ein internationaler Überblick:

Berlin – Der 1. Mai ist in vielen Ländern ein Feiertag, an dem diverse Arbeiterbewegungen zu Aufmärschen aufrufen – normalerweise. Denn in Corona-Zeiten finden Kundgebungen nur eingeschränkt oder gar nicht statt. Dieser internationale Überblick zeigt, was sich am Arbeiterfeiertag (nicht) abspielt:

Deutschland

Die Polizei in Deutschland will am 1. Mai mit einem Großaufgebot die Corona-Einschränkungen in der Hauptstadt durchsetzen und größere Menschenansammlungen konsequent auflösen. Der Tag stehe ganz im Zeichen des Infektionsschutzes, kündigte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) an. Demonstrationen dürften nicht "zum Ischgl von Berlin werden", hatte der SPD-Politiker betont.

Bei Partys in dem österreichischen Skiort hatten sich zahlreiche Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und weitere Menschen angesteckt.

5.000 Polizisten im Einsatz

Etwa 5.000 Polizisten werden am Freitag im Einsatz sein; 1.400 davon sollen aus anderen Bundesländern und von der deutschen Bundespolizei kommen. Rund 20 Versammlungen mit jeweils bis zu 20 Teilnehmern wurden laut Geisel genehmigt. Die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen sei derzeit eine Straftat.

Schon in der Nacht auf den 1. Mai fanden erste Feierlichkeiten und Proteste statt. Foto: EPA/FILIP SINGER

Am Abend des 1. Mai wollten linke und linksradikale Gruppen statt der üblichen großen Demonstrationen in Kreuzberg spontane Protestaktionen veranstalten. Zu den Ankündigungen sagte der Innensenator: "Wir sind vorbereitet."

Die Polizei werde mit Augenmaß vorgehen, "sie wird verhältnismäßig vorgehen, aber sie wird auch konsequent vorgehen", hatte Geisel im Parlament bekräftigt. Die in den Vorjahren praktizierte Politik der ausgestreckten Hand und Deeskalation durch die Polizei wird laut Geisel nicht so einfach funktionieren.

Im Twitter-Account zum sogenannten Revolutionären 1. Mai wurde ein martialisches Foto mit zehn Vermummten und Rauchschwaden auf einem Hausdach gepostet. Gleichzeitig wurde betont: "Wir nehmen die Schutzmaßnahmen ernst. Wir werden verantwortungsvoll handeln. Erst mit dem Einschreiten der Polizei gibt es ein Ansteckungsrisiko, da sie weder Masken tragen noch Abstände einhalten."

Protestaktionen

Am Nachmittag des 1. Mai soll es bunte Protestaktionen im Villen-Stadtteil Grunewald geben. Erst am späten Donnerstagabend gab das Oberverwaltungsgericht endgültig grünes Licht für einen Autokorso mit acht Fahrzeugen von Neukölln nach Grunewald mit maximal 20 Teilnehmern.

Das große Kreuzberger Straßenfest "Myfest" fällt in diesem Jahr wegen der Pandemie aus, ebenso die traditionelle "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" gegen den Kapitalismus am Abend.

Gegner der Eindämmungsverordnungen wollen ab 15.30 Uhr auf dem Rosa-Luxemburg-Platz demonstrieren, obwohl auch diese Versammlung nicht erlaubt ist. An den vergangenen Samstagen hatten sich dort Hunderte getroffen, unter ihnen auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien.



Griechenland

In Griechenland haben einige Hundert Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaft PAME vor dem Parlament in Athen den 1. Mai mit einer Demonstration auf Abstand begangen. Die meisten Demonstranten trugen rote Masken, wie das griechische Fernsehen zeigte.

Die Teilnehmer forderten, die Arbeitnehmer nicht den Preis für eine schwere weltweite Depression wegen der Coronakrise bezahlen zu lassen. Auch in anderen griechischen Städten gingen einige Hundert Arbeitnehmer auf die Straßen.

In fast allen Fällen wurde der Abstand eingehalten. Alle anderen griechischen Gewerkschaftsverbände hatten wegen der Pandemie ihre Demonstrationen abgesagt.

Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Japan

In Japan ruft die Regierung dazu auf, anders als üblich während der "Goldenen Woche" nicht in ihre Heimatprovinzen zu reisen. Normalerweise machen sich in der Zeit Millionen von Japanern gleichzeitig zu einem Kurzurlaub auf den Weg. Das asiatische Land erwägt trotz sinkender Neuinfektionen mit dem Coronavirus eine Verlängerung des Notstands. Dieser ist bis zum Ende der "Goldenen Woche"-Feiertage am 6. Mai angesetzt, doch erwägt die Regierung laut des japanischen Fernsehsenders NHK eine Verlängerung um rund einen Monat. Der Notstand in Japan bedeutet keine Ausgangssperren wie in Europa. Die Bürger des Landes sind lediglich aufgefordert, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.

Slowenien

Die slowenische Regierung hat am Mittwochabend zwar einen Plan für die stufenweise Auflockerung der Corona-Einschränkungen verabschiedet. Das Verbot von Versammlungen im öffentlichen Raum bleibt unterdessen weiter in Kraft. Damit falle auch die traditionelle Maifeier aus, sagte der Regierungssprecher für die Bekämpfung des Coronavirus, Jelko Kacin, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. (APA, dpa, red, 1.5.2020)