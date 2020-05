Im Bildungsministerium hat man ein ganzes Handbuch mit neuen Verhaltensregeln erarbeitet. Sogar in den Pausen will jetzt an die Gesundheit gedacht werden. Stichwort Händewaschen, Abstand halten, Maske tragen. Die Schülerinnen und Schüler sollen bereits mit einem Nasen-Mund-Schutz in die Schule kommen, in den Pausen bleibt die Pflicht zur Maske nur für über Zehnjährige aufrecht.