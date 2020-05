Der deutsche Staat soll mit 21,5 Prozent direkt einsteigen, 5,5 Milliarden sollen in Form einer stillen Beteiligung mit Garantiedividende fließen

Sollte Österreich die AUA unterstützen, würde das auf die Hilfen des deutschen Bundes angerechnet werden. Foto: REUTERS / RALPH ORLOWSKI

Frankfurt (APA/AFP) – Die deutsche Regierung plant laut einem Bericht des "Spiegel" einen Direkteinstieg bei der angeschlagenen Fluggesellschaft Lufthansa. Dem Magazin zufolge geht es um Hilfen im Gesamtvolumen von rund 10 Milliarden Euro. Der "Spiegel" berief sich auf Angaben aus Verhandlungskreisen. Die AUA-Mutter Lufthansa ist wegen der Coronakrise in Schwierigkeiten geraten.

Laut "Spiegel" sollen 5,5 Milliarden Euro in Form einer stillen Beteiligung des deutschen Bundes an die Lufthansa fließen. Im Gegenzug verlangt die Berliner Regierung dafür demnach eine Garantiedividende von 9 Prozent. Außerdem wolle der Staat mit 25,1 Prozent direkt bei der Lufthansa einsteigen, was knapp eine Milliarde kosten dürfte. Weitere 3,5 Milliarden Euro solle die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beisteuern. Hierfür wolle die Regierung eine Bürgschaft übernehmen, hieß es.

Für den Fall, dass Österreich, Belgien und die Schweiz die Lufthansa-Töchter Austrian Airlines, Brussels und Swiss unterstützen, soll dies auf die Hilfen des deutschen Bundes angerechnet werden. Als Gegenleistung für mögliche Hilfen fordern auch diese Länder Mitsprache- und Vetorechte. (APA, 1.5.2020)