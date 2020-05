Foto: ORF/20th Century Fox

Raus aus dem Corona-Stillstand – hat die Regierung hierfür den richtigen Plan?

1.05 INTERVIEW

Pressestunde: Thomas Stelzer Der Landeshauptmann, ÖVP-Chef in Oberösterreich und Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz stellt sich den Fragen von Annette Gantner (Oberösterreichische Nachrichten) und Gaby Konrad (ORF). Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Über die jüngsten Covid-Gesetze, Ärger über Öffnungszeiten und Raubkunst. Im Studio: Gewerkschafter Josef Muchitsch, Sozialsprecher der SPÖ. Bis 12.30, ORF 2

18.25 MAHLZEIT

Zu Tisch: Sylt Rettungsschwimmer Lars Lunk holt die tägliche Makrele aus dem Meer, nicht aus der Dose. Sie wird gebraten, geräuchert, gegrillt. Bis 18.55, Arte

20.15 FANTASTISCH

Shape of Water – Das Flüstern des Wassers(The Shape of Water, USA 2017, Guillermo del Toro) Den Goldenen Löwen in Cannes und vier Oscars holte die fantastische Geschichte eines merkwürdigen Wasserwesens in Labors des CIA der 1960er-Jahre und einer Reinigungskraft (Sally Hawkins), die sich in den grünen Kiemenatmer (Doug Jones) verliebt und ihn befreit. Perfekt komponiert, fand DER STANDARD zum Kinostart. Bis 22.15, ORF 1

Die Reinigungskraft und der Froschmann: Guillermo del Toros vielfach ausgezeichnete, fantastische Geschichte "Shape of Water". ORF 1, 20.15 Uhr Foto: ORF/20th Century Fox

20.15 KLASSISCH

Verdammt in alle Ewigkeit(From Here to Eternity, USA 1953, Fred Zinnemann) Autorität und Leidenschaft, Rituale des Militärs und der Liebe: Montgomery Clift, Burt Lancaster, Ernest Borgnine, Deborah Kerr und Frank Sinatra auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Bis 22.10, Arte

20.15 LIVE

Erlebnis Bühne live Musicalstars singen diesmal, Musiker und Musikerinnen des RSO Wien spielen live im Radiokulturhaus. Eine Corona-Initiative von ORF 3 und Vereinigten Bühnen. Bis 21.40, ORF 3

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Raus aus dem Corona-Stillstand – hat die Regierung hierfür den richtigen Plan? Mit Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler und Finanzminister, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Präsidentin des Automobilindustrieverbands Hildegard Müller, Grünen-Chef Robert Habeck, Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. 21.40, ARD

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: 75 Jahre Zweite Republik – Die Lehren aus Krieg und Krisen Welche Lehren hat die Republik aus Krieg, Faschismus und Terror in der NS-Zeit gezogen? Warum ist der Nationalismus in Europa wieder auf dem Vormarsch? Droht das Friedensprojekt Europa an Provinzialismus, Populismus und Hass zu zerbrechen? Wie tragfähig ist der gesellschaftliche Zusammenhalt in Österreich in der schwersten Wirtschaftskrise? Bei Claudia Reiterer diskutieren Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Exbundespräsident und Sozialdemokrat Heinz Fischer, Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Historikerin Barbara Stelzl-Marx. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Die bauliche Maßnahme(Ö 2018, Nikolaus Geyrhalter) Grenzkontrollen zwischen Nord- und Südtirol, ein Zaun wird heftig diskutiert: Im Frühjahr 2016 versucht Österreich Maßnahmen an der Grenze gegen einen neuerlichen Ansturm von Flüchtlingen. Über zwei Jahre hat Nikolaus Geyrhalter die Grenze um den Brenner beobachtet. Porträt einer Region, die nicht zur Ruhe kommt. Bis 1.00, ORF 2

(fid, 3.5.2020)