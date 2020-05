In dieser Galerie: 7 Bilder Ubisoft Ubisoft Ubisoft Ubisoft Ubisoft Ubisoft Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla erscheint Ende 2020 für PS4/5, Xbox One/Series X, Windows und Google Stadia. Dies hat Hersteller Ubisoft mittels Trailer bekanntgegeben. Die PS5 und Xbox Series X erscheinen in der Weihnachtszeit 2020, in diesem Zeitraum sollte somit mit dem Release des anstehenden Games gerechnet werden. Bei Steam wird AC: Valhalla übrigens nicht erhältlich sein, sondern entweder im Epic Games Store oder im hauseigenen Ubisoft Store.

Als Wikinger oder Wikingerin

Wie auch schon beim Vorgänger namens Odyssey, kann man bei Valhalla entscheiden, ob man eine Frau oder einen Mann spielen möchte. Einen Unterschied beim Namen gibt es keinen: In beiden Fällen heißt man Eivor. Auch bei der Story und Quests wird es keine geschlechterspezifischen Differenzen geben. Bei Odyssey war es noch so, dass die Geschichte je nach Entscheidung etwas abgewandelt wurde. Dies ist bei dem neuen Ableger nun nicht mehr der Fall.

Gegen König Alfred den Großen

Eivor führt einen Clan an Nordmännern an, die im 9. Jahrhundert gezwungenermaßen nach England reisen. In Norwegen wüten Kriege – ein zunehmender Ressourcenmangel erschwert das Leben. Also nimmt man es mit den Engländern auf, die von König Alfred der Große angeführt werden. Dieser hat es auf die Wikinger abgesehen, die in seinem Auge Ungläubige sind, die es zu vernichten gilt. Inwieweit die Gegenwart eine Rolle spielt, ist vorerst noch offen.

Neues Kampfsystem mit zwei Waffen

Laut Ubisoft soll das Kampfsystem überarbeitet werden. So ist geplant, dass zwei Waffen gleichzeitig verwendet werden können. Auch bei den Gegnern soll es zu einer "noch nie dagewesen Varianz" kommen. Ferner ist es möglich, eine eigene Siedlung aufzubauen und so seinen Machtbereich auszuweiten. Entwickelt wird Valhalla übrigens von Ubisoft Montreal, die für Origins und Black Flag verantwortlich waren.

Collector's Edition bereits vorbestellbar

Stückchenweise soll es nun neue Infos zu dem anstehenden Spiel geben. AM 7. Mai 2020 wird um 17 Uhr österreichischer Zeit erstes Gameplay enthüllt. Ab sofort ist es auch möglich, die Collector's Edition des Spiels zu bestellen. Diese kostet rund 200 Euro und bringt In-Game-Bonus-Inhalte, eine 30 Centimeter große Statue, Spielkarten und den Soundtrack mit sich. Auch die Standard-, Gold- und Ultimate-Version ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One vorbestellbar. (Daniel Koller, 1.5.2020)