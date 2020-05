Foto: Titan Books

Eric Brown: "The Further Adventures of Sherlock Holmes: The Martian Menace"

Timeo Martiannos et dona ferentes ... In dieser vergnüglichen Hommage an Arthur Conan Doyle und H. G. Wells sind die Marsianer aus "Krieg der Welten" zurückgekehrt, diesmal jedoch in Frieden. Als Beweis für ihre guten Absichten haben sie der Erde eine ganze Reihe technologischer Innovationen geschenkt – aber kann man den Marsianern wirklich trauen? Mr. Holmes, bitte finden Sie es heraus!

