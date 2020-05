Für den Breitbandausbau in Kärnten sind bisher Projekte mit einer Fördersumme von 35,96 Mio. Euro eingereicht worden. Wie der Landespressedienst am Samstag berichtete, sollen damit 15.657 Haushalte in 21 Gemeinden der sechs Ausbauregionen Lieser-Maltatal, Görtschitztal, oberes Gailtal, oberes Drautal, Villach-Land und Lavamünd Zugang zu schnellem Internet bekommen.

Zusage im Sommer erwartet



Die EU-Kommission hatte in einem Notifikationsverfahren vergangenen Sommer Förderungen in Höhe von 60 Mio. Euro für den Breitbandausbau in Kärnten genehmigt. Das Geld aus dem Landesbudget soll über die Legislaturperiode verteilt bis 2023 investiert und für die Anbindung entlegener Regionen verwendet werden, wo eine Versorgung für private Anbieter wirtschaftlich nicht interessant ist. Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ): "Ich rechne im Lauf des Sommers mit einer Förderzusage. Aufgrund der umfangreichen Planungsarbeiten der letzten Jahre können wir dann sofort zu bauen beginnen." (APA, 02.05.2020)