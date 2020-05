Bei der Razzia wurde auch Kokain gefunden (Symbolbild). Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Wiener Drogenfahnder haben Freitagabend eine private Party in dem Wiener Szene-Lokal "DOTS" aufgelöst. In dem Restaurant, das aufgrund der Corona-Maßnahmen gar nicht für Besucher geöffnet sein durfte, wurde eine Geburtstagsparty abgehalten. Einige der 21 Partygäste hatten auch die verschiedensten Suchtgiftmittel zur Feier mitgebracht.

Lokalbetreiber Martin Ho habe von der Party nichts gewusst, sagte dessen Anwalt Nikolaus Rast in einem Interview mit KroneTV. "Richtig ist, dass die Polizei eingeschritten ist", bestätigte Rast. Die Party habe aber mit dem Lokal und seinem Besitzer nichts zu tun gehabt, sagte der Anwalt. Der Raum, in dem die Party stattfand, sei ein "privates Wohnzimmer", das eigentlich gar nicht zum Lokal gehöre. Rast mutmaßte, dass ein "übereifriger Mitarbeiter" Stammgästen Einlass gewährt habe und kündigte "interne Konsequenzen" an.

Aus der oberen Managementebene sei laut Rast niemand involviert gewesen. Der Szenegastronom Ho gilt als bestens vernetzt und als Intimus von Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Tipp im Vorfeld

Die Polizei erhielt im Vorfeld eine vertrauliche Information, dass in dem Szene-Lokal Drogenhandel betrieben werde. Mit einer von der Wiener Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung statteten sie dem Restaurant einen Besuch ab und stießen auf die feiernden Partygäste. In dem Lokal wurden laut Polizei bei einigen Feierwütigen Kokain, Cannabis und die Partydroge MDMA gefunden. Die Besitzer der Suchtmittel bestritten die Vorwürfe, damit gehandelt zu haben, sondern diese lediglich zum Eigengebrauch bei sich zu haben.

Laut Hos Anwalt Rast war das Lokal für die Essensabholung von Lieferdiensten geöffnet. Im Einsatz waren Beamte des Landeskriminalamtes (Außenstelle Zentrum/Ost) sowie uniformierte Einheiten mit Unterstützung eines Suchtmittelspürhundes. Neben dem Drogenbesitz wurden auch insgesamt 22 Anzeigen wegen der Missachtung diverser Covid-19-Bestimmungen – etwa wegen der Lokalöffnung und dem fehlenden Abstandhalten – erstattet. Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, wurde die Party aufgelöst. (red, APA, 2.5.2020)