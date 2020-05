Foto: Reuters

Die Telekombehörde RTR warnt vor neuen Betrugsmaschen bei Anrufen. Ziel ist, den Angerufenen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ihre persönlichen Daten zu entlocken. Verwendet werden aktuell die Vorwahlbereiche 0681 und 0650, aber auch ausländische Nummern wie +44 (Großbritannien). Allerdings ändern sich die Nummern laufend.

Betrugsmasche Wein-Vorlieben: "Haben Sie lieber einen Roten oder einen Weißen?"

Bei den der RTR jüngst gemeldeten Betrugsanrufen werden die Angerufenen nach ihren persönlichen Wein-Vorlieben gefragt. "Sagen Sie uns, was Sie gerne trinken, und nennen Sie uns Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, dann erhalten Sie von uns als Belohnung eine Überraschung", skizziert Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post das Betrugsszenario und ergänzt:" Gegenwärtig ist man für Betrügereien vielleicht noch anfälliger als sonst, da in Zeiten von Social Distancing das Bedürfnis nach Abwechslung und Interaktionsmöglichkeiten sicherlich ein besonders hohes ist."

Betrugsmasche Stromanbieter

Die RTR-Meldestelle für Rufnummernmissbrauch verzeichnet weiters Beschwerden zu Anrufen fingierter Energieversorgungsunternehmen. Indem ein attraktives Strom-Angebot in Aussicht gestellt wird, sollen den Angerufenen persönliche Daten abgerungen werden.

"Die unüberlegte Weitergabe seiner persönlichen Daten an einen unbekannten und daher nicht vertrauenswürdigen Empfänger kann ziemlich ins Auge gehen. Selbst bei Anrufen von bekannten und vertrauenswürdigen Unternehmen sollte man vorsichtig sein. Man kann sich auch hier nie ganz sicher sein, ob nicht ein Betrüger unter falschem Namen anruft", so die RTR. Es lässt sich absolut nicht einschätzen, ob mit weitergegeben Daten in weiterer Folge nicht Schindluder getrieben wird", warnt Steinmaurer.

Gefälschte Rufnummern machen eine Ausforschung der Täter unmöglich

"Bei Anrufen mit betrügerischer Absicht werden fast immer gefälschte inländische wie ausländische Rufnummern verwendet. Die Urheber lassen sich daher nur in den seltensten Fällen ausfindig machen – ähnlich wie bei einem Brief mit gefälschtem oder ohne Absender", erläutert Steinmaurer die Hintergründe. "Auf welche Weise die Auswahl der Rufnummern, die angerufen werden, erfolgt, ist uns nicht bekannt. Vermutlich werden gleichzeitig und vollkommen wahllos computerunterstützt generierte Rufnummern angewählt", so Steinmaurer abschließend. (red, 3.5. 2020)