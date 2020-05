Viele von Hollywoods Stuntfrauen und Schauspielerinnen haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam einen kleinen Film zu drehen, bei dem sie sich einen virtuellen Schlagabtausch geben. Virtuell, denn für die Dreharbeiten befanden sie sich zu Hause, später wurden die Inhalte unterhaltsam zusammengeschnitten. Das Muster dabei: Die Frauen schlagen zu, woraufhin im nächsten Clip aufgelöst wird, ob der Vorgänger getroffen hat. Entweder weichen die Stuntfrauen und Schauspielerinnen aus – oder sie fallen nach hinten und landen beispielsweise in einem Ziegenstall oder purzeln über eine Couch.

Zoë Bell

Hollywood-Granden

Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Schauspielerin und Stuntfrau Zoë Bell ("Once Upon a Time in Hollywood"), die es als "Boss Bitch Fight Challenge" bezeichnet. Sie startet den Clip mit der Aussage: "Mir ist so langweilig! Ich will nur mit meinen Freunden spielen." Die nächsten fünf Minuten sieht man virtuelle Fausthiebe, zu den Teilnehmern gehören etwa Scarlett Johansson, Margot Robbie und Cameron Diaz.

Auf sozialen Medien wird das Video vielfach gefeiert. Vorgemacht hatten es kürzlich Stuntmänner und -frauen der französischen Campus Univers Cascades, die sich in einem ebenso viral gegangenen Video einen virtuellen Schlagabtausch geliefert hatten. (red, 4.5.2020)