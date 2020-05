Screenshot: Redaktion

Die Aktien der australischen Bezahlplattform Afterpay sind im frühen Handel am Montag um fast 36 Prozent gestiegen. Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass Tencent Holdings fünf Prozent an Afterpay erworben hatte.

Expansion

Die Mitbegründer von Afterpay, Anthony Eisen und Nick Molnar, erklärten daraufhin, das Unternehmen werde mit Tencent an der Expansion, der Technologie und an künftigen Zahlungsoptionen auf der Online-Plattform arbeiten. Analysten gehen davon aus, dass der chinesische Gaming- und Social-Media-Riese dem Konzern helfen könnte, nach Asien zu expandieren – in einen Markt mit einer großen jungen Bevölkerung.

"Der große Gewinn ist eindeutig die geografische Expansion, vor allem nach China, was ein wesentlicher Markt ist. Es wäre sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich gewesen, dass Afterpay ohne einen strategischen Partner den chinesischen Markt angehen könnte", so das Analystenhaus RBC. Buy-now-pay-later-Firmen ermöglichen es Kunden, Waren in zinslosen Raten zu bezahlen. Derzeit ist Afterpay in Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten und Großbritannien tätig und plant, noch in diesem Jahr nach Kanada zu expandieren. (APA, 04.05.2020)