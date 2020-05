Film ab! Das beschränkt sich in diesen Tagen auf das Betätigen der Fernbedienung. Was fehlt Ihnen am Kino?

Im vollen Kinosaal sitzen: bis auf weiteres nicht. Foto: Robert NewaldRobert Newald Photo

Das gedämpfte Rascheln, die Unterhaltungen, die abebben, sobald das Licht ausgeht, das Gefühl, wenn der Saal dunkel wird und der Vorspann beginnt. Das komplette Einsinken in die Geschichte, die sich auf der Leinwand entfaltet und die man im Kollektiv mit einem Raum voller Fremder erlebt. All das haben wir nun schon seit knapp zwei Monaten nicht mehr erlebt, Kinos halten weiterhin geschlossen.

Vorübergehend gibt es außer dem Heimkino keine Optionen, Filme zu sehen. Und ja, hier wird man nicht vom Geflüster der anderen, vom Knistern und Rascheln der Popcornschachteln oder vom plötzlichen Aufleuchten fremder Handydisplays gestört – wie auch dieser User anmerkt:

Dennoch fehlt vielen im Heimkino etwas. Plötzlicher Szenenapplaus, kollektives Erschrecken oder Aufatmen, all das gibt es eben nur im Kino. Das findet auch dieser User:

Was fehlt Ihnen am Kinoerlebnis?

Was macht es für Sie so besonders, einen Film im Kino zu sehen? Welcher war der letzte Film, den Sie auf der großen Leinwand gesehen haben? Und was schätzen Sie dafür am Heimkino? Teilen Sie Ihre schönsten Kinoerlebnisse im Forum! (aan, 7.5.2020)