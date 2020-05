In dieser Galerie: 3 Bilder Run, Anna, run!

Wien – Österreichische Sportgrößen haben sich am Sonntag am "Wings for Life"-World-Run beteiligt. Ex-Ski-Ass Marcel Hirscher, ÖTV-Star Dominic Thiem, Snowboarderin Anna Gasser oder die Ex-Skispringer Thomas Morgenstern und Andreas Goldberger waren unter jenen, die für den guten Zweck liefen. Nach der Absage des Laufs in Wien wegen der Coronavirus-Pandemie war dank einer App jeder individuell unterwegs.

Weltweit waren 77.103 Menschen aus 171 Nationen in 104 Ländern auf verschiedensten Untergründen unterwegs, in Österreich waren es 27.046 Teilnehmer. Insgesamt kamen Spenden in der Höhe von 2,8 Millionen Euro zusammen, wie die Organisatoren des Charity-Events verlauteten. Die werden für die weltweite Forschungsarbeit auf der Suche nach einer Heilung von Rückenmarksverletzungen verwendet.

Anders als bei klassischen Laufveranstaltungen gibt es beim "Wings for Life" kein Ziel. Vielmehr wird ein sogenanntes Catcher-Car losgeschickt, das sukzessive schneller wird. Wenn alle teilnehmenden Läufer bzw. Rollstuhlfahrer eingeholt sind, ist das Rennen vorbei. Gesamtsieger wurden der Brite Michael Taylor (69,9 Kilometer) und abermals die Russin Nina Sarina (54,2 km). In Österreich siegten Lukas Oberhauser (57,1 km) und Nora Havlinova (46,64 km). (APA, 4.5.2020)