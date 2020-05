3-Chef Jan Trionow bei der Zoom-Pressekonferenz.

Es ist eine Auswirkung der Corona-Pandemie: Seit Mitte März wird in Österreich um die Hälfte mehr telefoniert und mehr gestreamt als zuvor. Auch beim Telekomanbieter "3", wie der Unternehmens -Chef Jan Trionow am Montag im Rahmen einer Online-Pressekonferenz sagte.

Mehr Videotelefonie

"Am deutlichsten sehen wir die Veränderung bei der Videotelefonie. Deren Nutzung hat sich mit einem Zuwachs von 230 Prozent in unserem Netz mehr als verdreifacht." Eine der Hauptquellen der gestiegenen Internet-Nutzung war aber auch Online-Gaming. Im Vergleich dazu moderat zugelegt um etwa 21 Prozent hat die Nutzung von Streaming-Diensten wie Netflix. "Das zeigt aber nur, welche signifikante Rolle Streaming bereits vor der Krise in unserem Alltag eingenommen hat. Die Datenmengen, die auf Streaming zurückgehen, sind mittlerweile enorm", so Trionow.

Datenservice Veränderung vor vs. während Shutdown

Streaming 21 %

Web 22 %

Filetransfer 28 %

Messaging 130 %

Internettelefonie 161 %

Gaming 173 %

Videotelefonie 232 %

Trionow betonte, dass "3" sein Netz in den vergangenen Wochen massiv ausgebaut habe und man "gut geliefert" hat. Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie wollte Trionow wenig sagen. Zwar gebe es Einbrüche beim Roaming und weniger Neukunden, aber das habe keine Auswirkungen auf Investitionen. So hält das Unternehmen an seine 5G-Ausbauplänen fest. Im Gegensatz zu Magenta hat das Unternehmen keine Kurzarbeit für seine Mitarbeiter angeordnet. Dafür helfen Shop-Mitarbeiter bei Service aus.(sum, 4.5. 2020)