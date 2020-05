Sabine Zimmermann mit ihrem Vater und "Aktenzeichen XY... ungelöst"-Erfinder Eduard Zimmermann. Foto: ZDF

Mainz – Die ehemalige Moderatorin Sabine Zimmermann ist am Freitag, 1. Mai 2020, im Alter von 68 Jahren in München gestorben, gab das ZDF am Montag bekannt. Die Adoptivtochter von Eduard Zimmermann war 14 Jahre lang Co-Moderatorin der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" – darunter zehn Jahre an der Seite ihres Vaters, der das Format 1967 ins Leben gerufen hatte.

"Sabine Zimmermann war wie ihr Vater über viele Jahre ein wichtiger Teil von 'Aktenzeichen XY... ungelöst'. Mit ihrer Arbeit hat sie zum großen und anhaltenden Erfolg der Sendung beigetragen, die seit über 50 Jahren ein starker und verlässlicher Partner der Ermittlungsbehörden ist. Wir trauern mit ihren Angehörigen", sagt Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I.

In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Sabine Zimmermann 2015, in ihrer Familie habe sich niemand der Leidenschaft ihres Vaters für die Verbrecherjagd entziehen können, weil er "ein Tausendprozentiger war". "Es war für ihn wirklich eine Lebensaufgabe."

Ihr selbst seien alle in der Sendung dargestellten Kriminalfälle nahe gegangen. Die Sendung sah Sabine Zimmermann mit der aktuellen Moderation in guten Händen: "Ich finde, dass Rudi Cerne das supergut macht", sagte sie der Zeitung.

Sabine Zimmermann wurde am 22. Juli 1951 in Hannover geboren. Von 1987 bis 2001 war sie Co-Moderatorin von "Aktenzeichen XY... ungelöst" neben Eduard Zimmermann und später neben Butz Peters. Von 1998 bis 2001 übernahm sie die Moderation von "Vorsicht, Falle!". Danach konzentrierte sie sich auf die Arbeit hinter den Kulissen, bis 2011 blieb sie "Aktenzeichen XY... ungelöst" als Produktionsleiterin erhalten. (red, APA, 4.5.2020)