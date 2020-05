Die Gastgeberin, "Vogue"-Chefin Anna Wintour, kam damals mit ihrer Tochter Bee Shaffer, links, in einem Kleid von Chanel. In diesem Jahr gibt's ein Alternativprogramm: Weil die Met-Gala in diesem Mai nicht stattfindet, hat Wintour auf Instagram zur #MetGalaChallenge aufgerufen. Wer auf Instagram ein Outfit der vergangenen Met-Galas besonders einfallsreich nachstylt, wird in den Social-Media-Kanälen von "Vogue" und Metropolitan Museum gefeaturet. Auf Youtube findet eine digitale Party statt.