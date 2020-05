Dominik Hees, Milica Jovanovic live aus dem ORF RadioKulturhaus Wien am Sonntag, 3. Mai. Foto: ORF/ORF III/Rania Moslam

Wien – Am Sonntag, dem 3. Mai 2020, sendete ORF 3 das vorerst letzte Live-Konzert der ORF-Sendereihe "Wir spielen für Österreich" – diesmal in Kooperation mit den Vereinigten Bühnen Wien (VBW). Das Konzert am Sonntag sahen im Schnitt 134.000 Zuschauer, der Auftaktabend der Wiener Staatsoper am 19. April interessierte durchschnittlich 224.000, beim Live-Event der Volksoper Wien am 26. April waren im Schnitt 153.000 dabei. Die Marktanteile lagen bei vier und sechs Prozent.

Insgesamt erreichten die drei "Wir spielen für Österreich"-Sendungen einen weitesten Seherkreis von 661.000 Menschen, das entspricht neun Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12+, rechnet der ORF vor.

Fortsetzung geplant



ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz: "Der Erfolg der Konzertreihe bestärkt uns, diesem Bedürfnis der Menschen weiter nachzukommen und die Initiative ganz im Sinne des öffentlich-rechtlichen Kulturauftrags fortzusetzen und auszubauen. Die nächsten Projekte, die auch Kulturgenuss aus den Bundesländern präsentieren werden, sind bereits im Entstehen." Der ORF befinde sich derzeit" in intensivem Austausch mit diversen Kulturbühnen und Festivals österreichweit".

Aus Wien steht am 21. Juni in ORF 3 eine Spezialausgabe des Klassiknachwuchswettbewerbs "Goldene Note" für musikalisch hochbegabte Kinder auf dem Programm, die ebenfalls im ORF RadioKulturhaus produziert wird.

Die Sendereihe "Wir spielen für Österreich" entstand auf Initiative von ORF 3 gemeinsam mit Ö1, dem ORF RadioKulturhaus und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien. (red, 4.5.2020)