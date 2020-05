Salomon Sorowitsch (Karl Markovics) ist der König der Geldfälscher – auch im KZ Sachsenhausen. Oscar-prämiert: "Die Fälscher", 23.20 Uhr in ORF 2. Foto: ORF

20.15 DOKUMENTARFILM

Berlin 1945 – Tagebuch einer Großstadt (1+2/2) Berlin, im Jahr 1945: Die Stadt, in der noch Hakenkreuzfahnen wehen, verwandelte sich erst in einen Kriegsschauplatz, dann in ein Trümmerfeld. Zusammengesetzt aus Tagebüchern, Dokumenten und Archivmaterial zeichnet der Zweiteiler das Bild einer Stadt. Bis 23.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Im Reich der wilden Bienen Allein in Mitteleuropa kommen über 560 Bienenarten vor. Die meisten davon leben nicht gesellig in Kolonien, sondern einzelgängerisch oder in kleinen Gruppen. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind Contact-Tracing, die Schicksalstage der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner, die Schwächen des Gesundheits- und Pflegesystems in Frankreich sowie in Österreich gestrandete Menschen. Live im Studio zu Gast ist Burgenlands Landeshauptmann und SPÖ-Vorsitzender Hans Peter Doskozil. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gewohnt schwarzer Humor – auch in Corona-Zeiten – bei Stermann und Grissemann. Bis 22.50, ORF 1

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg – Wieder ein Mensch sein und nicht nur eine Nummer Während in Wien Ende April 1945 bereits die Provisorische Regierung Renner amtiert, wird im Konzentrationslager Mauthausen noch immer gemordet. Erst am 5. Mai 1945 wird das Lager von amerikanischen Truppen befreit. Mehr als 100.000 Häftlinge unterschiedlichster Nationen wurden dort ermordet. Bis 23.20, ORF2

23.20 75 JAHRE ENDE ZWEITER WELTKRIEG

Die Fälscher (Ö/D 2006, Stefan Ruzowitzky) Salomon Sorowitsch (Karl Markovics) genießt das Leben, das notwendige Geld druckt er selbst. Dann wird Sorowitsch 1944 ins KZ Sachsenhausen überstellt. Um sein Leben zu retten, wird er Leiter einer Nazi-Geheimaktion: Millionen gefälschter Pfundnoten sollen feindliche Wirtschaften überschwemmen. Der Film gewann den Oscar als bester Auslandsbeitrag. Bis 0.55, ORF 2

Trailer zu "Die Fälscher". Universum Film