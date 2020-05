Österreich nimmt beim Ranking der besten Gamer nur den 13. Platz ein. Finnland findet sich an erster Stelle. Foto: APA/AFP/ANP/PHIL NIJHUIS

Aus welchen Ländern kommen die besten Gamer? Der britische Entwickler und Publisher Kwalee hat eine Liste zusammengetragen, woher die fähigsten Videospielenutzer kommen. Für ihre Analyse nahmen sie Daten von mehr als 16.000 Games und deren Speedrun-Achievements. Die besten Gamer kommen demnach aus Finnland, Kanada und Schweden. Österreich findet sich erst auf dem 13. Platz – der deutsche Lieblingsnachbar ist zwei Plätze davor zu finden.

Österreich bei "Need for Speed" vorne

Kwalee hat bei der Analyse auch einen Blick darauf geworfen, ob es eventuell länderspezifische Unterschiede gibt. So kommen die besten Need for Speed-Spieler etwa aus Österreich. Tschechische Gamer sind unterdessen bei Fallout besonders fähig und aus der Schweiz kommen die besten Quake-User. Wer die schnellsten Mario-Kart-Nutzer sucht, muss sich unterdessen mit englischen Usern messen.

USA bei Shootern ganz vorne

Der britische Publisher hat die Games auch kategorisiert, sodass man einsehen kann, welche Landsleute bei den jeweiligen Genres die höchsten Fähigkeiten aufweisen. Bei Rennspielen ist an erster Stelle etwa Schottland, dahinter Estland und auf dem dritten Platz Ungarn. Bei Sportspielen ist hingegen Norwegen an erster, Wales auf dem zweiten und Finnland auf dem dritten Rang zu finden. Bei Fighting-Games sind hingegen japanische Nutzer ganz vorne zu finden und dahinter Irland und Kanada. Bei FPS-Spielen sind die Vereinigten Staaten auf dem ersten Platz zu finden und dahinter Neuseeland und England. (red, 4.5.2020)