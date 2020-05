Im Bundesrat haben SPÖ und FPÖ eine gemeinsame Mehrheit und können Vorhaben der türkis-grünen Regierung verzögern, etwa das Inkrafttreten des Epidemiegesetzes. Foto: APA/Schlager

Wien – Schon in normalen Zeiten steht der Bundesrat nicht gerade im Rampenlicht des öffentlichen Interesses. Die Corona-Krise, in der alles auf die Regierung starrt, hat die Relevanz der Länderkammer des Parlaments freilich auch nicht erhöht: Seit Mitte März werden Corona-Maßnahmen im Schnellverfahren durchgewinkt. Doch am Montagnachmittag hat der Bundesrat erstmals seit Ausbruch der Coronakrise ein Gesetz des Nationalrats zurückgewiesen – im Laufe des Montagabends war das noch für drei weitere Pakete so geplant.

Nach dem Plan der Regierung hätten die vergangenen Dienstag im Nationalrat beschlossenen neuen Corona-Gesetze schon ab 1. Mai gelten sollen, jedenfalls aber möglichst rasch. Dafür braucht es allerdings eine Zustimmung des Bundesrats, und dort haben ÖVP und Grüne gemeinsam keine Mehrheit, SPÖ plus FPÖ hingegen schon – die Neos sind übrigens gar nicht vertreten. Bei einer Vorverlegung der Bundesratssitzung noch vor den 1. Mai machten Rot und Blau nicht mit, sie kritisierten die fehlende Begutachtung und warnten vor übertriebener Eile im Gesetzgebungsprozess.

"Uns gibt's noch!"

Bis zum regulären Termin, der für diesen Donnerstag anberaumt war, wollte Türkis-Grün wiederum nicht warten, daher verlangten sie für Montag eine Sondersitzung. FPÖ-Fraktionschefin Monika Mühlwerth warf den Regierungsfraktionen in ihrer Rede denn auch vor, auf die Einbindung des Bundesrates schlicht vergessen zu haben. Und Mühlwerth hatte sogleich eine Botschaft für die Parlamentarierkollegen im Nationalrat parat: "Hallo, uns gibt’s noch!"

Die inhaltlichen Einwände der Opposition gleichen einander in beiden Kammern des Parlaments. Vor allem die Novelle des Epidemiegesetzes ist politisch umstritten, wiewohl sich viele renommierte Verfassungsjuristen positiv zu den neuen Regelungen für Versammlungen und Veranstaltungen geäußert hatten. So wird etwa im Gesetz – nicht zuletzt nach Anregungen der Opposition – dezidiert ausgeschlossen, dass die Teilnahme bei Demos oder Veranstaltungen an die Installation der "Stopp Corona"-App gekoppelt oder von der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe abhängig gemacht wird.

Verhindern kann der Bundesrat die Gesetze zwar nicht, sehr wohl aber verzögern, indem er ihnen nicht zustimmt. Verhindern kann der Bundesrat die Gesetze zwar nicht, sehr wohl aber verzögern, indem er ihnen nicht zustimmt. Wie lange? Das hängt davon ab, ob der Bundesrat explizit Einspruch erhebt oder einfach abwartet.

Kooperation durch Einspruch

Paradoxerweise wird die Verzögerung kürzer, umso schneller der Bundesrat ein Veto einlegt. Nach einem Einspruch kann der Nationalrat nämlich auf seinem Gesetz beharren und einen neuen Beschluss fällen, gegen den der Bundesrat dann keinerlei Macht mehr hat. Verzichtet die Länderkammer auf einen Einspruch, kann sie das Inkrafttreten des Gesetzes hingegen um acht Wochen aufschieben – die neuen Corona-Regelungen würden in diesem Fall erst Ende Juni wirksam. Ein aktives Veto des Bundesrats hilft der Regierung also mehr als dessen Passivität. Am Montagnachmittag zeichnete sich ab, dass SPÖ und FPÖ bei einigen Gesetzen auf die Dialektik der beschleunigten Verzögerung mittels Einsprüchen setzten. So legten sie zunächst Einspruch gegen das Freiwilligengesetz ein. Der Nationalrat dürfte den Bundesrat dann in einer eigenen Sondersitzung nächste Woche per Beharrungsbeschluss übertrumpfen.

Anwesend war im Bundesrat auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Er referierte über die aktuellen Entwicklungen weltweit und in Österreich. Anschober hob die Performance des heimischen Gesundheitssystems in der Krise hervor und betonte: "Wir sollten darauf achten, das wir dieses Gesundheitssystem nicht schwächen und nicht privatisieren." (Theo Anders, Jan Michael Marchart, 4.5.2020)