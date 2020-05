Das ist Sonos' neue Premium-Soundbar namens Arc. Sonos

Sonos bringt eine neue Premium-Soundbar. Arc heißt der Nachfolger der Playbar, die seit 2013 verkauft wurde. Mit dem neuen Produkt, das 900 Euro kostet, will man nun "Premium-Sound" im Wohnzimmer bieten. Sonos Arc bringt Support für Dolby Atmos und einige Features zur Verbesserung des Klangs. Amazon Alexa, Google Assistant und Airplay 2 sind an Bord. Zugleich veröffentlicht der US-Hersteller eine überarbeitete Version der App für die Nutzung seiner Produkte.

Sonos Arc ist ab 10. Juni im Handel. Sonos

Klare Stimmen und keine nächtlichen Überraschungen

Optisch erinnert Arc an den Sonos Move. Elf Treiber sind laut dem Hersteller in der Soundbar verbaut – zwei davon bringen 3D-Audio mit. Der Hardware wird Software bereitgestellt, um den besten Sound zu eruieren. Arc soll diesen je nach Medium anpassen. Sprache soll dank Software etwa verständlicher ausgegeben werden. Zu späterer Stunde werden ferner überdurchschnittlich laute Geräusche herausgefiltert. Trueplay ist ebenso dabei. Diese Funktion misst mit einem iPhone das Zimmer aus und passt den Sound dann daran an.

Sonos Five mit Sub. Foto: Sonos

Mehr als sechs Kilo schwer und einen Meter breit

Arc kann an der Wand angebracht oder auf dem Fernseher platziert werden. Eine Verbindung mit dem TV-Gerät wird per HDMI oder optischem Audioadapter hergestellt. Eine Netzwerkverbindung ist nur im 2,4-GHz-Bereich möglich. Arc ist mehr als 1,1 Meter breit und 87 Millimeter hoch. Stolze 6,25 Kilo bringt die Soundbar auf die Waage. Der Verkauf beginnt am 10. Juni in Österreich, Deutschland und weiteren Ländern. Eine Vorbestellung ist ab sofort möglich.

Die neue App ist nur mit den neuen Produkten nutzbar. Foto: Sonos

Neue App lässt sich nur mit neuer Hardware nutzen

Sonos hat in der Folge auch eine neue Generation von Sonos Sub und Play:5 vorgestellt. Letztgenanntes Produkt nennt man nun Five. Hier spricht man von einer verbesserten Leistung. Beide Geräte landen am 10. Juni in den Geschäften. Zwei Tage davor erscheint dann auch die neue App. Diese bringt Support für hochauflösende Audioformate wie Dolby Atmos. Zudem wurde das User-Interface der App verbessert und an der Sicherheit geschraubt. Die überarbeitete Software lässt sich allerdings nur mit den neuvorgestellten Produkten nutzen. (dk, 6.5.2020)