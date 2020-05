Dave Greenfield bei einem seiner letzten Auftritte. Foto: APA

Dave Greenfield, der Keyboarder der britischen Punkband The Stranglers, ist in seiner britischen Heimat dem Covid 19-Virus erlegen. Mit seiner Band The Stranglers führte er auf Alben wie Rattus Norvergicus oder Black and White ab Ende der Siebziger nicht nur die Rocktradition von Jim Morrison und The Doors fort. Seine von ihm mitkomponierten Hits wie No More Heroes, Peaches oder Golden Brown sorgten Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre auch dafür, dass sich Punk und New Wave in den Charts bemerkbar machten. (schach

, 4. 5. 2020)