Wien/New York – Die Weihnachtsgeschichte der Erste Group rund um Hummel #Hanna, die mit Zuversicht und einem guten Freund fliegen lernt und über 15 Millionen Views verzeichnet, wurde beim New York Festival ausgezeichnet: Jung von Matt/Donau holte damit zweimal Silber und eine Shortlist-Nominierung, teilt die Agentur in einer Aussendung mit.

Erste Group

Auch der Film zur Magenta-Launch-Kampagne schafft es zweimal auf die Shortlist.

Auch die One Show listet #HannaBumblebee als Nominee für den Pencil. Und bei den Webby Awards ist die Hummel im Rennen beim Publikums-Voting.

"Auch wenn’s im Moment wichtigere Dinge gibt als Awards, sehen wir das als schönes Zeichen und Bestätigung für unsere Arbeit, #HannaBumblebee’s motivierende Geschichte und das übergeordnete Motto #glaubandich. Zuversicht brauchen wir Menschen immer – gerade jetzt mehr denn je", sagt Mike Nagy, Creative Director bei Jung von Matt/Donau.

Martin Radjaby-Rasset, Chief Brand Strategist der Erste Group, ergänzt: "Unsere Hummel im letzten Weihnachtsfilm hat gezeigt, was man alles schaffen kann, wenn man an sich glaubt. Als wir das konzipiert haben, wussten wir natürlich nicht, wie stark uns der Gedanke in diesem Jahr noch begleiten wird. Aber die Preise zeigen uns, wenn eine gute Idee auf Mut und Überzeugung trifft, kommen gute Sachen dabei raus." (red, 4.5.2020)