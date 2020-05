Das Kreuzfahrtschiff Msc Bellissima. Foto: AP / Andrew Matthews

Klagenfurt/Dubai – Mit einem Hilferuf hat sich am Montag eine junge Kärntnerin via Facebook an die Öffentlichkeit gewandt. Julia Katharina Wutte sitzt seit mittlerweile 51 Tagen auf dem Kreuzfahrtschiff Msc Bellissima im Hafen von Dubai fest. Seit sie nach eigenen Angaben vor drei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, darf sie ihre Einzelkabine nicht mehr verlassen. "Kann mich irgendjemand von diesem Schiff runterholen, bitte?", sagt die 26-Jährige in dem Facebook-Video.

Vom Traum zum Albtraum

Angefangen hat alles eigentlich mit der Erfüllung eines großen Traums. Im Februar ist die professionelle Tänzerin als Artistin für den weltberühmten Cirque du Soleil an Bord der Msc Bellissima gegangen. Acht Monate sollte sie mit dem Schiff unterwegs sein und bei Shows auftreten. Doch dann kam Corona. Anfang März legte das Schiff im Hafen von Dubai an, bis 16. März waren alle 4.500 Gäste von Bord gegangen und in der Woche darauf der Großteil der 2.000 Personen umfassenden Crew.

Warum knapp 400 Personen, darunter Julia Wutte, an Bord bleiben mussten, weiß die Klagenfurterin nicht. Von der Kreuzfahrtgesellschaft Msc Cruises heißt es, man könne derzeit noch keine Stellungnahme zu dem Fall abgegeben. Als knapp einen Monat später, am 11. April, ein Schnelltest gemacht wurde, war dieser bei Julia Wutte positiv, erzählt sie via Skype. Seither dürfe sie ihre Kabine nicht mehr verlassen. Krankheitssymptome hätte sie bisher jedoch nicht gehabt.



Bereits am 18. März hat sich Wutte an das österreichische Außenministerium gewandt und gefragt, wie sie nach Hause kommen kann. Ein Sprecher bestätigt das und sagt, man habe der 26-Jährigen mehrmals geraten, einen der Rückholflüge zu nehmen – auch kommerzielle Flüge habe es gegeben –, sie habe dies jedoch abgelehnt. Wutte selbst sagt dazu dem STANDARD, Msc Cruises habe ihr dazu geraten, die Sache nicht selbst in die Hand zu nehmen. Da das Schiff unter Quarantäne gestellt sei und die Vereinigten Arabischen Emirate wegen des Virus keine Besuchsvisa mehr ausstellen, wäre sie illegal im Land, sobald sie das Schiff verließe. Das sei ihr zu riskant gewesen. Man könne sich vorstellen, dass in der gegebenen Situation ein Verlassen des Schiffes auch ohne Visum möglich gewesen wäre, heißt es aus dem Außenministerium.

Außenministerium in "intensivem" Kontakt mit emiratischen Behörden

"Ich bin Artistin, ich muss mich bewegen", sagt Julia Wutte. Das war in den letzten drei Wochen allerdings kaum möglich. Auf den fünf Quadratmetern, wie sie sagt, beschäftigt sie sich mit Meditation, Yoga und Spanischlernen. Zum Glück habe sie eine Außenkabine bekommen und keine Fensterlose, sagt Wutte. Dreimal am Tag kommt das Essen vor die Tür, "Nudeln, Reis, Brot – hie und da ein Salat", beschreibt sie die Hauptzutaten. Vor knapp einer Woche durfte sie die Kabine zum ersten Mal verlassen, um einen Abstrich für einen Corona-Test zu machen. Das Ergebnis: wieder positiv.

"Natürlich will ich niemanden in Gefahr bringen, ich weiß nicht, ob ich ansteckend bin", sagt die 26-Jährige. "Langsam fällt mir aber die Decke auf den Kopf." Sie sei froh über die Betreuung durch das Außenministerium, finde aber, dass seitens der Kreuzfahrtgesellschaft Msc Cruises Fehler gemacht wurden. Auch vom Cirque du Soleil fühle sie sich alleingelassen. "Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Also, wenn mir jemand helfen kann, mich heimzubringen: Private Jet, Schwimmreifen – ois nimm i", schließt sie ihr Video. Das Außenministerium versichert, man sei in intensivem Kontakt mit ihr und den Behörden in den Emiraten, um eine Lösung zu finden. (Johannes Pucher, 5.5.2020)