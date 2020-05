Autorin Stephenie Meyer liefert Lese-Nachschub. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Los Angeles – Die in Buch- wie Filmform äußerst erfolgreiche "Twilight"-Reihe von US-Autorin Stephenie Meyer erhält eine Vorgeschichte. Diese soll allerdings nicht aus der Perspektive der jungen Bella, sondern jener von Vampir Edward erzählt werden, wie Meyer am Montag ankündigte. "Midnight Sun" behandle demnach sowohl Edwards Vergangenheit als auch sein erstes Aufeinandertreffen mit Bella.



Die vier originalen "Twilight"-Bände erzählen die Liebesgeschichte von Bella und Edward und haben sich weltweit millionenfach verkauft, weshalb auch Hollywood auf den Stoff aufmerksam wurde. In den Verfilmungen haben Kristen Stewart und Robert Pattinson die Hauptrollen übernommen. (APA, 5.5.2020)