Der Gedenkverein äußert am 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers deutliche Kritik an Polizei und Regierung

Seit 2013 wurde die KZ-Gedenkstätte Mauthausen 22-mal geschändet – das Mauthausen-Komitee erfuhr von einigen Vorfällen nur dank einer parlamentarischen Anfrage. Foto: APA/Schneider

Mindestens 107-mal wurden in den vergangenen sieben Jahren Gedenkstätten für NS-Opfer in Österreich geschändet, etwa durch Vandalismus. Der Großteil dieser Straftaten wurde der Öffentlichkeit allerdings nicht bekannt – und auch das Mauthausen-Komitee (MKÖ), Nachfolgeorganisation der Lagergemeinschaft Mauthausen, wurde über 22 Schändungen in der KZ-Gedenkstätte nicht informiert.

Deshalb äußert MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi nun drastische Kritik. "Es ist völlig unverständlich, dass das Innenministerium, die Sicherheitsbehörden und die verantwortlichen Politiker die allermeisten Gedenkstättenschändungen bisher totgeschwiegen haben", sagt Mernyi, der politisch für die SPÖ aktiv ist. Deren Abgeordnete Sabine Schatz hatte die Zahl der Schändungen von Gedenkstätten über eine parlamentarische Anfrage herausgefunden. Mernyi fordert die Regierung auf, "zeitnah" über "braune Verbrechen" zu informieren, den Verfassungsschutz aufzustocken und den "Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus" umzusetzen.

Gedenkveranstaltung im Schatten des Coronavirus

Tatsächlich stehen derartige Vorhaben im türkis-grünen Regierungsabkommen. Durch die Coronavirus-Krise dürften sie jedoch vorerst an Priorität verloren haben. Wegen der Pandemie finden auch Gedenkveranstaltungen in anderem Rahmen statt. Am Dienstagvormittag laden Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Robert Seeber (beide ÖVP) anlässlich des 75. Jahrestags der Befreieung von Mauthausen zur Veranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus – mit begrenzter Teilnehmerzahl. (Fabian Schmid, 5.5.2020)