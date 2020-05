Foto: SCreenshot

Das gab es noch nie. Am Dienstag kündigte der Mobilfunker A1 per Pressemitteilung mit, dass er nun den Xiaomi Mi E-Scooter M365 in allen seinen Shops verkauft. Der Verkauf von Rollern zeigt einmal mehr, dass sich die Mobilfunkbranche in einer Umbruchphase befindet. Bisher machten es sich die etablierten Anbieter recht einfach. Es wurden einfach jährlich die Preise erhöht, um weiterhin Gewinne einzufahren und den Verlust von hunderttausenden Kunden zu verschmerzen. Eine Strategie, die langfristig nicht funktioniert, da Mobilfunkdiskonter den Markt richtiggehend aufmischen. Daher werden nun neue Geschäftsfelder gesucht. Und der Verkauf von E-Scooter kommt an. "3" verkauft sie bereits seit 2018.

Xiaomi

Der Scooter passt zu Mobilfunkern, stammt er doch von Xiaomi, einem der größten Smartphone-Hersteller der Welt. Das chinesische Unternehmen ist in Österreich sehr aktiv und kann mit vergleichsweise günstigen Handys punkten. Allerdings verkauft das Unternehmen auch andere Geräte, wie etwa Staubsauger, Laptops, Reiskocher oder eben Scooter.

Der E-Sooter kostet ab 340 Euro zu haben, ist mit seiner Leistung von 250-500 W bis zu 25 km/h schnell und schafft, unterstützt durch das intelligente Batterie-Managementsystem bis zu 30 Kilometer Fahrdistanz. Der Akku ist in rund 5 ½ Stunden wieder voll aufgeladen. Dadurch ist der nur 12,5 kg schwere, faltbare Scooter perfekt für die innerstädtische Fahrt ins Büro geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind Ersatzreifen, Lade-Equipment und Ventiladapter. (red, 5.5. 2020)