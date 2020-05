Dass es "den perfekten Schuh" nicht gibt, wissen die Hersteller natürlich selbst auch. Deshalb bauen sie ja unterschiedliche Modelle. Dass in den Shops dann oft nach Farbe oder Form ge- oder verkauft wird, liegt an den Kunden. Aber auch an der Beratung: Tony Nagy (mit Hans Blutsch einer der Urväter der guten Laufschuhberatung in Wien) war berühmt-berüchtigt dafür – und wie er mir mehrfach sagte, auch stolz –, Kunden, die nach Farbe kaufen wollten, aus dem Laden zu schmeißen. "Sagen Sie dem Arzt, welche Farbe ihre Medikamente haben müssen?", lautete einer seiner berühmten Sätze. Nagy ist in Pension, den Laden führt heute seine Tochter Michaela – und Laufschuhe kommen in vielen Farben. Trotzdem: Den "richtigen" Schuh sollte man – gerade als Anfänger – nicht ohne Beratung kaufen. Eben weil das Angebot so breit ist.