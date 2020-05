FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz will den "Corona-Wahnsinn" stoppen, im März forderte Klubchef Herbert Kickl noch den Lockdown des Landes. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – In einer überraschenden Wende bleibt die FPÖ bei ihrer aktuellen Position zu den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Nachdem die Partei schon Anfang des Jahres vor dem Erreger gewarnt und ihr Klubchef Herbert Kickl Mitte März den kompletten Lockdown des Landes gefordert hatte, schwenkte sie ja in den letzten Tagen auf den "Stoppt den Corona-Wahnsinn"-Kurs um und forderte die Aufhebung der Maßnahmen.

In einer Pressekonferenz am Dienstag bekräftigte Generalsekretär Michael Schnedlitz diesen Kurs und verpasste ihm ein neues Wording: Die Regierung habe sich dafür entschieden, "nicht entschlossen gegen das Virus vorzugehen, sondern gegen die eigene Bevölkerung", sagte er. Die ÖVP wolle "die Bevölkerung anscheinend in eine Knechtschaft führen", die Freiheitlichen dagegen stünden für die Freiheit und "Würde der Bürger".

Kritik an fehlender Datenbasis

Der blaue Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak kritisierte die Regierung für die in seinen Augen schleppende Beschaffung von Schutzausrüstung und die fehlende Datenbasis für die Corona-Maßnahmen. Die von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) präsentierten Querschnittsstudien seien nicht repräsentativ: "Wir werden hier zum Narren gehalten mit Zahlen, die überhaupt keine Aussagekraft haben."

Kaniak forderte außerdem das Wiederhochfahren des Gesundheitssystems, das Ausfallen von Vorsorgeuntersuchungen und Reha-Behandlungen zeige bereits negative Auswirkungen.

Schnedlitz liest Nepps Aussendungen nicht

Generalsekretär Schnedlitz offenbarte nebenbei, dass er kein aufmerksamer Leser der Presseaussendungen seiner Wiener Parteikollegen ist. Der Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp hatte am Montag in einer solchen Aussendung behauptet, die steigenden Corona-Zahlen in Wien seien nur auf Asylwerber zurückzuführen. Und: "Man muss daher zum jetzigen Zeitpunkt in der Bundeshauptstadt fast schon von einem Asylantenvirus sprechen." Auf diese menschenfeindliche Aussage angesprochen, erklärte Schnedlitz, er kenne deren Kontext nicht. Aber "wenn er wahrscheinlich einen Grund dafür gehabt hat, bin ich auch ein Freund davon, dass man die Dinge beim Namen nennt". (sefe, 5.5.2020)