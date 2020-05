Das chinesische Software-Unternehmen Kingsoft Cloud will bis zu 450 Mio. Dollar (411 Mio. Euro) mit Aktien in einem US-Börsengang (IPO) einsammeln. Rund 25 Millionen amerikanische Depotaktien (ADS) sollen zu einem Preis zwischen 16 und 18 Dollar pro ADS ausgegeben werden, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit.

Der Börsengang würde am Donnerstag bepreist und am Freitag unter dem Symbol "KC" in den Handel an der New Yorker Nasdaq zu starten, hieß es weiter. Durch den Börsengang könnte der Cloud-Dienstleister auf einen Wert von bis zu 3,6 Mrd. Dollar geschätzt werden.

Cloud-Boom in der Krise

Cloud-Computing ist bisher einer der wenigen Geschäftsfelder, die durch die Coronavirus-Krise vielerorts Gewinne einfahren: Unternehmen und Mitarbeiter müssen infolge digitaler Heimarbeitsplätze verstärkt auf die Cloud zurückgreifen. Kingsoft wird der erste große US-Börsengang eines Unternehmens sein, das weder ein Biotechnologie-Unternehmen noch ein Zweck-Akquisitionsunternehmen (SPAC) ist, seitdem der Coronavirus-Ausbruch im März die globalen Aktienmärkte ins Wanken brachte. Bio- und SPAC-IPO sind in der Regel immun gegen breitere Marktschwankungen.