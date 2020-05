Am Abend des 1. Mai versammelten sich in Berlin trotz der Ausgangsbeschränkungen mehrere tausend Menschen. Foto: APA/dpa/Christophe Gateau

Berlin – Die Berliner Polizei ermittelt gegen einen Kollegen wegen des Verdachts, am 1. Mai eine Mitarbeiterin eines Fernsehteams geschlagen und verletzt zu haben. Eine Polizeisprecherin in der deutschen Hauptstadt äußerte sich am Dienstag zunächst nicht zu Erkenntnissen zum Verdacht der Körperverletzung im Amt und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Laut "rbb24" war die Angegriffene Teil eines Fernsehteams, das zuvor eine Festnahme gefilmt hatte. Anwesende Polizisten hätten nach dem Vorfall einen Rettungswagen gerufen. Eine ärztliche Untersuchung habe ergeben, dass bei der 22-Jährigen zwei Zähne abgebrochen seien und sie Prellungen im Gesicht erlitten habe.

Trotz Corona-Verbots waren am Abend des 1. Mai einige Tausend Menschen in Berlin-Kreuzberg auf Straßen und Plätzen unterwegs. Nach Einbruch der Dunkelheit kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten. (APA/dpa, 5.5.2020)