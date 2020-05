Der Brite gibt sich auf seinem neuen Album "I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep" als Chronist des Untergangs. Ein Album des Jahres

Vorsicht, hier spendet einer Trost durch Desillusionierung! Ghostpoet beschwört den Weltuntergang, den Brexit und kein Licht am Ende des Tunnels. Foto: Play it again Sam

Die Zeiten sind hart, und sie sind unsicher. Die einen tragen Sonnenbrillen, weil die Zukunft so strahlend scheint, dass man von ihr sonst geblendet werden könnte: "The future’s so bright, I gotta wear shades." Die anderen setzen sich zum Schutz vor den feindlichen Lebensbedingungen einen Aluhut auf und brennen G5-Masten nieder.

Auch Ghostpoet hat unsere Gegenwart schon in der jüngeren Vergangenheit vorausgesehen. Er eröffnet sein neues Album mit einem Song über das nahe Ende, Panikattacken und darüber, dass alles zu spät ist. Die wahren Worte lauten: "It’s getting kinda complex these days, we better get our hard hats ready." In einer Zeit, in der die Welt von gefährlichen, aus dem All kommenden menschenähnlichen Reptilienwesen im Weißen Haus, im Buckingham Palace oder im Deutschen Bundestag an den Rand des Abgrunds geführt wird, empfiehlt es sich, einen Schutzhelm zu tragen.

Die Welt geht wieder unter

Apropos Schutzhelm: Der große britische Kinderheld Bob der Baumeister ist nicht die Sache seines Landsmannes Ghostpoet. Bob singt: "Können wir das schaffen?! Ja, wir schaffen das!" Ghostpoet flüstert mit vergehender Stimme: "THERE IS NOTHING, fade to black … end credits roll … thank the financiers … Flickering light bulbs, wind from the east, whispers on a twitter feed, more lies, more lies …"

Ghostpoet alias Obaro Ejimiwe aus London muss neben seiner britischen Kollegin Kate Tempest oder Moor Mother aus den USA derzeit zu den auch musikalisch interessantesten Spoken-Word-Künstlern gezählt werden, wenn es um eines geht: Dystopische Weltuntergänge werden vorausgesehen, damit sie nicht eintreten. Der Künstler will uns etwas sagen. Wir lernen daraus, halten ein in unserem fehlerhaften Tun – und gehen gestärkt aus diesem Kunsterlebnis hervor.

Ghostpoet

In dieser Kirche der letzten Tage, in der immer auch ein wenig mit schwarzer Pädagogik gepredigt wird, ringt man um nichts weniger als unser Seelenheil. Zur Kommunion, wir ahnen das anhand des Vortragsstils, gibt es aber keine Oblaten-Gutsis, sondern Zigaretten, die uns paranoid machen werden, wenn wir zu oft in dieser Kirche beten.

Auf seinem neuen Album I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep widmet sich Ghostpoet aber nicht nur mit ermatteter, sich in Hausecken verwunschener urbaner Ruinen versteckender Stimme der Dunkelheit am Ende des Tunnels, der Herrschaft der "Maschinen", dem politischen Instrument der Angstmache und der gleich einmal im zweiten Stück des Albums, dem Mantra Concrete Pony, einsetzenden Katastrophenalarmsirene. Im Stück Rats In A Sack geht es konkret auch um den Brexit, um Rassismus, den Rechtsruck – und, man ahnt es, darum, dass das Land langsam, aber sicher vor die Hunde geht.

Zerschossener Verfolgungswahn-TripHop

Am Ende stürzt sich der Protagonist mit einem Köpfler von den schönen weißen britischen Klippen ins Meer. Ob es da um Flucht hinüber nach Europa oder simplen Selbstmord geht, bleibt unklar. Sorgen kann man sich deshalb später immer noch machen.

Nach elektronisch produzierten, von Dub und Dubstep und vom britischen Spoken-Word-Übervater Linton Kwesi Johnson (Bass Culture, 1980!) beeinflussten Alben wie Some Say So, I Say Light oder Peanut Butter Blues & Melancholy Jam nähert sich Ghostpoet mit schmaler konventioneller Begleitband nun dem zerschossenen Verfolgungswahn-Trip-Hop eines Tricky aus den späten 1990er-Jahren an.

Danach geht es uns besser

Bass und Schlagzeug schleppen sich live und nicht am Laptop durch die repetitiven Stücke. Manchmal erinnern sie auch an den alten Giftspucker Mark E. Smith und The Fall, wenn dieser statt Speed THC konsumiert hätte. Die Gitarre gibt mit darüber hängenden Akkorden den Stimmungsmacher. Die Stimmung ist im Keller. Gastsängerinnen wie Art School Girlfriend oder SaraSara geben den Chor der besorgten Mütter: Mensch, Bub, pass auf dich auf! Das Album zur Stunde. Danach geht es einem definitiv besser. (6.5.2020)